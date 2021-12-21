Мир на Южном Кавказе необходим каждой стране - Исмаил Агакишиев

БАКУ /Trend/ - Мир на Южном Кавказе необходим каждой стране, а не только Азербайджану и Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент российского Союза компаний "Консалтинг-Аналитика-Пиар" (СККАП) Исмаил Агакишиев в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

По его словам, большая часть армянского народа заинтересована в мире и стабильности.

"Армянский народ волнует один серьезный вопрос - прокормить свою семью. Необходим диалог между народами Азербайджана и Армении. Почему миротворцы столько делают по этой части, но не помогает интеллигенция: российская творческая интеллигенция, российский бизнес, а также азербайджанские бизнесмены и интеллигенция, армянский бизнес и армянская интеллигенция? Для диалога между этими сторонами уже существуют соответствующие площадки в Баку, Москве и Ереване. Я думаю, что нужно вести активный диалог именно в таком формате. Люди, которые работают в этой сфере, не должны думать о том, что это принесет им личную славу, деньги и другие привилегии. Они должны в первую очередь думать о преданности своей стране и своему народу. Мир на Южном Кавказе необходим каждой стране, а не только Азербайджану и Армении. Без стабильности в регионе не будет никаких региональных, евразийских и других проектов", - сказал Агакишиев.

По словам президента СККАП, он желает, чтобы люди, живущие в этом регионе, относились друг к другу с уважением. "Только тогда к нам будут проявлять уважение и другие страны", - отметил Агакишиев.

"Не надо преувеличивать роль третьих стран, все зависит от нас. Чем активнее будут происходить между нашими странами диалоги, тем быстрее эти вопросы уйдут с повестки дня", - сказал Агакишиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)