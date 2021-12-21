Очень важно определить новые сферы и возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Очень важно определить новые сферы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также имеющийся потенциал в этой области, который можно развивать.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

Как отметил Шафиев, год начался с подписания трехстороннего документа между Азербайджаном, Арменией и Россией, но потом почти 8 месяцев не было прогресса.

По его мнению, миротворческая деятельность России в целом играет стабилизирующую роль в регионе.

"Здесь есть определенные вопросы. Мы здесь проводим обсуждения для того, чтобы преодолевать проблемы. Это один из важных вопросов, над котором экспертам следует сосредоточиться, чтобы избежать каких-либо возможных негативных последствий, особенно в соцсетях", - сказал он.

По словам Шафиева, участие России в работе по восстановлению транспортных коридоров на Южном Кавказе очень важно, так как она владеет армянскими железными дорогами.

"Нам надо активно проводить экспертные семинары, обсуждения. Блок по делимитации и демаркации границ, где Россия также принимает активное участие, создает положительную атмосферу в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. Для нас очень важно, чтобы Южный Кавказ был регионом сотрудничества между Турцией и Россией, а не регионом соперничества. В этой связи, мне кажется, что экспертная роль достаточно важна", - сказал Шафиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)