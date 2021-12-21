Армянское государство и общество все еще не смогли оправиться от сокрушительного поражения в войне – секретарь СБ Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Армянское государство и общество все еще не смогли оправиться от сокрушительного поражения и горьких последствий войны.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что армянский народ, лобби и власть ясно увидели последствия проведения на протяжении десятилетий захватнической политики на основе лживых "идей".

"Годами полного упадка были даже их "победные" времена. Самое главное, что это государство попало в полную изоляцию, оставшись в стороне от формата нового торгово-экономического и логистического сотрудничества, сформированного под лидерством Азербайджана на Южном Кавказе за последние 25 лет. Большая часть армянского народа понимает, что причиной того тяжелого положения, плачевного состояния, в котором он находится, стала именно захватническая политика, и признает виновником всего этого бывшую военную хунту тандема Саргсян-Кочарян. Позицию армянского народа показали и результаты последних парламентских выборов в этой стране. Народ проголосовал за правящую партию, которая взяла на себя обязательство по выполнению пунктов заявления от 10 ноября, проголосовал не за войну, а за сотрудничество с Азербайджаном. Этот выбор предоставляет руководству Армении возможность сделать вывод, и в то же время позволяет нам и мировому сообществу изучить мнение внутренней аудитории этой страны. Остальная шумиха, авантюристские и реваншистские заявления не отражают позицию решающей части армянского народа, это лишь дешевая демагогия проигравших", - сказал Усубов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)