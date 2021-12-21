«Железный кулак» Президента Ильхама Алиева не только восстановил историческую справедливость, но и формирует новый этап развития всего региона – Рамиль Усубов (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - «Железный кулак» Президента Ильхама Алиева не только восстановил историческую справедливость, но и формирует новый этап развития всего региона.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов.

По его словам, историческая победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, возможно, единственное событие, в отношении которого, независимо от социального положения, политических взглядов, национальной и религиозной принадлежности граждан страны, нет различающихся мнений.

Рамиль Усубов отметил, что урегулирование под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева длившегося на протяжении двух столетий конфликта является торжеством истины, справедливости и особым историческим событием, которое будет с большой гордостью чтиться в истории Азербайджана как важный фактор государственности, источник гордости нашего народа.

"С этой точки зрения, я и, наверное, все наши граждане воспринимаем 2021 год именно как часть, продолжение победного периода. Эта победа, авторами которой являются наши Вооруженные силы и народ под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, показала всему миру возросшие за годы независимости мощь, развитие Азербайджана. Это нужно воспринимать как процесс, определяющий светлое будущее и новые цели, ведь создается прочная и надежная система безопасности Азербайджана, Южного Кавказа, повышается международная значимость нашей страны как лидера региона", - сказал Рамиль Усубов.

Генерал-полковник отметил, что 44-дневная Отечественная война, в которой участвовали представители всех народов, живущих в Азербайджане, стала очередным торжеством идеи азербайджанства великого лидера Гейдара Алиева.

"Еще раз было доказано, что все здравомыслящие граждане, которые живут в нашей стране, независимо от нации, религии, общественных взглядов, объединились вокруг Президента Азербайджана, относятся к главе государства как к безальтернативному символу доверия, единства. Именно это обеспечивает мощь, продолжительный прогресс и надежную безопасность государства", - подчеркнул Рамиль Усубов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)