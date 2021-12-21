Путин поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость
БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость", - добавил президент.
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