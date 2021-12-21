Старейшие представители малочисленных народов, встречавшиеся с Президентом Ильхамом Алиевым, дали интервью AzTV

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило ряд документальных фильмов, посвященных 60-летнему юбилею Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Как сообщает отдел социальных медиа и связей с общественностью AzTV, один из этих документальных фильмов под названием «Слово народа» привлекает новизной темы.

Этот документальный фильм, подготовленный редакцией кинопрограмм и дубляжа, повествует о жизни и быте пожилых людей в разных регионах Азербайджана, в том числе старейших представителей малочисленных народов. 88-летний Айдын муаллим, 74-летний фермер Ильдырым киши, 87-летняя Ханымбаджы ненэ, 80-летний Григорий Смирнов и другие рассказывают о своей жизни. Каждый из них в разное время встречался с Президентом Ильхамом Алиевым, и в фильме они делятся своими впечатлениями от этих встреч.

Съемки прошли в Губе, Исмаиллы, Балакене, Гахе, Загатале, Лянкяране, Нахчыване и других регионах страны.

Автор сценария фильма - Афаг Ахмедова, режиссер-постановщик - Надир Диридаглы, оператор-постановщик - Анар Дадашев, режиссер монтажа - Зураб Салманоглу, руководитель проекта - Эльнур Мамедов.

Фильм «Слово народа» будет показан по AzTV 21 декабря, начало - в 21:00.

https://www.youtube.com/watch?v=sQ79zxlnvx0

Другой фильм AzTV, посвященный 60-летнему юбилею главы Азербайджанского государства, называется «Молодежь Президента», и его показ состоялся накануне (https://www.youtube.com/watch?v=A_1YXiVxdeE).

В этом фильме повествуется о воспитании чувства патриотизма, заботе об азербайджанских гражданах, чье детство и юность пришлись на период руководства страной Президента Ильхама Алиева, то есть после 2003 года. В этом фильме важное место отведено интервью участников Отечественной войны.

Авторы сценария фильма «Молодежь Президента» - Минтадж Эльсевер и Анар Шушалы. Режиссер-постановщик - Эмиль Бабаев, режиссер - Бехруз Гадиров.