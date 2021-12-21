В Азербайджане утверждено "Образцовое положение об Агропарках"
БАКУ / Trend / - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении "Образцового положения об Агропарках".
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