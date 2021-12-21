Утвержден меморандум о взаимопонимании об обмене информацией между Азербайджаном и Хорватией

БАКУ / Trend / - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании об обмене информацией и помощи при получении налоговых требований между министерством экономики Азербайджана и министерством финансов Хорватии".

Указом утверждается "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджана и министерством финансов Хорватии об обмене информацией и помощи при получении налоговых требований", подписанный 20 октября 2021 года в городе Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 данного указа, министерству экономики Азербайджана поручается обеспечить реализацию положений распоряжения. Согласно указу, будет направлено уведомление Правительству Хорватии о выполнении МИД Азербайджана необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.