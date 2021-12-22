В Баку прошла встреча глав минобороны Азербайджана и Грузии (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.
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