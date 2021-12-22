Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 г. (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

Вначале в министерстве обороны Азербайджана состоялась официальная церемония встречи грузинского министра.

Министр обороны Грузии обошел строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны двух стран.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, играющего особую роль не только в развитии Азербайджана и Грузии, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Гасанов подчеркнул, что проводимые в Грузии трехсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2021 являются олицетворением дружбы и нерушимого сотрудничества с Азербайджаном.

Он проинформировал своего грузинского коллегу о работе, проводимой на территориях, освобожденных под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выразив удовлетворение в связи с визитом в Азербайджан, Бурчуладзе отметил, что он является наглядным примером высокого уровня взаимоотношений между двумя странами. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Грузии поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны. Была отмечена особая значимость установления мира в регионе.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Было особо подчеркнуто, что дружественные отношения глав Азербайджана и Грузии играют важную роль в развитии связей между двумя странами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

В заключение был подписан «План двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Грузии на 2022 год».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)