Джабраилу Ханларову присвоен квалификационный разряд государственного советника 3-го класса

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 декабря подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Джебраилу Эльдар оглу Ханларову квалификационного разряда государственного советника 3-го класса.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственной службе», «Правилами присвоения квалификационного разряда государственным служащим в государственных органах», утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 сентября 2001 года номер 569, и «Совокупностью классификаций административных и вспомогательных должностей», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 августа 2003 года номер 911, постановляю:

Присвоить начальнику Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Джебраилу Эльдар оглу Ханларову квалификационный разряд государственного советника 3-го класса", - говорится в распоряжении.