Жозеп Боррель назвал поразительными переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Поразительно, что впервые премьер-министр Армении и Президент Азербайджана обменялись конструктивными высказываниями на саммите "Восточного партнерства".

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в своем блоге глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Он отметил, что это стало возможным благодаря посредническим усилиям и при содействии президента Совета ЕС Шарля Мишеля, что продемонстрировало готовность Евросоюза играть более активную роль в усилиях по разрешению конфликта на Южном Кавказе.