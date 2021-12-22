Утверждено изменение в изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 декабря подписал указ о внесении изменения в «Положение о военной форме и знаках отличия Службы государственной безопасности Азербайджана» и в «Изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана», утвержденных указом Президента Азербайджана № 572 от 14 мая 2007 года.

Новость обновляется