Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ

Политика 22 декабря 2021 17:33 (UTC+04:00)
Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 декабря подписал указ об утверждении Положения о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, структуры Службы, численности военнослужащих и гражданских работников, перечня должностей высшего офицерского состава.

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