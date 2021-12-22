БАКУ / Trend / - Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 24 декабря 2021 года.

Как сообщает в среду Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О таможенном тарифе" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон "О занятости населения" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана "О трудовых пенсиях";

8. О внесении изменения в закон "О лотереях" (второе чтение);

9. О внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

10. О внесении изменения в Гражданский кодекс (второе чтение);

11. О внесении изменения в Уголовный кодекс (второе чтение);

12. О внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение);

13. О внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (второе чтение);

14. О внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение);

15. О внесении изменения в закон "О коневодстве" (второе чтение);

16. О внесении изменения в закон "О рекламе" (второе чтение);

17. О внесении изменения в закон "О государственных закупках" (второе чтение);

18. О внесении изменения в закон "О телекоммуникации" (второе чтение);

19. О внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (второе чтение);

20. О внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение);

21. О внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение);

22.О внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение);

23. О внесении изменения в Консульский устав Азербайджана, утвержденный законом номер 782 от 8 февраля 1994 года (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)