Товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6% - министр

БАКУ / Trend / - За первые 10 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

«На сегодняшней встрече обсуждалось развитие отношений как в двустороннем формате, так и в международных организациях. Торгово-экономические связи имеют особое значение в отношениях между нашими странами», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)