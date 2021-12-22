Иран был одной из первых стран, поддержавших платформу 3+3 - министр

БАКУ /Trend/ - Иран был одной из первых стран, поддержавших платформу 3 + 3.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Министр отметил, что одним из новых положительных факторов, связанных с окончанием оккупации территорий Азербайджана, является платформа сотрудничества "3+3".

"Иран был одной из первых стран, поддержавших этот формат. После того, как Президенты Турции и Азербайджана сделали заявление об этом формате сотрудничества, Иран и Россия стали первыми странами, поддержавшими этот формат. Это важная площадка, которая вносит позитивный вклад в развитие региона", - добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)