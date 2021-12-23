Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы в Карабахе - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Армения долгое время отказывалась предоставить нам карты минных полей, а точность переданных ей позже карт составляет 25 процентов, а иногда и меньше, существенно затягивает восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете "Азербайджан".

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