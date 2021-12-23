Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки «Благодарность» (Gratitude) бразильской художницы Нины Пандольфо (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 декабря в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо, работающей в жанре стрит-арт, под названием «Благодарность» (Gratitude).

Как сообщает Trend, в открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступая на церемонии, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал, что проведение во время пандемии в Центре такой выставки, необходимость в которой была уже давно, имеет важное значение. В создании экспозиции участвовала сама Нина Пандольфо, которая уже несколько дней находится в Баку. Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус, директор галереи «Жан-Давид Малат» Жан-Давид Малат также имеют большие заслуги в организации выставки.

А.Алакбаров подчеркнул особую роль вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой во всех этих связях, а также в организации подобных мероприятий и выразил ей признательность.

Информируя о концепции выставки, бразильская художница Нина Пандольфо прежде всего поблагодарила вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву и всех, кто участвовал в организации выставки.

Художница сказала, что выставка «Благодарность» - это выставка, отражает идею всемерной благодарности, а точнее в смысле стиля жизни.

«Благодарность - это неземное чувство, возвышающее нас на более высокий уровень. Оно учит нас, что трудные времена прошли, скоро наступит прекрасный рассвет. Оно учит нас делиться, объединяться, слышать других. Это чувство вызывает улыбку в наших глазах, когда мы чувствуем, как сжимается наше сердце. Оно связывает нас с другими людьми и с жизнью уникальным и тесным образом. Надеюсь, что все посетители смогут ощутить влияние персонажей, которые, на мой взгляд, не имеют какой-либо этнической принадлежности, а лишь являются женщинами, ощутить хрупкость силы. Потому что женщины не слабые, они хрупкие. Слабость - это недостаток силы. Хрупкость - это чувствительность. Именно женская чуткость придает нам силы для того, чтобы работать, поддерживать других, заботиться о них, словом, делать все, что мы, женщины делаем», - отметила художница в своем выступлении.

Выступая на церемонии открытия выставки, посол Бразилии Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус поблагодарил Первого вице-президента Азербайджанской Республики и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за эту грандиозную инициативу, вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой – за приглашение Нины Пандольфо в Азербайджан.

Затем состоялось ознакомление с выставкой.

На выставке представлены работы автора, посвященные женщинам различного этнического происхождения, олицетворяющим мультикультуральность мира. Посетители также могут ознакомиться с граффити инсталляциями Нины Пандольфо.

Автор считает, что чувство благодарности нужно всегда прививать и поощрять. Вне зависимости от ситуации всегда можно найти повод для благодарности. Нина Пандольфо говорит, что чувство благодарности наиболее сильно проявляется у нее именно во время творческого процесса.

Принадлежащие к различным культурам женщины на представленных в экспозиции работах изображены с широко распахнутыми глазами. Тем самым автор подчеркивает важность наблюдения за окружающим нас мультикультуральным миром и относиться к нему с благодарностью.

Бразильская художница Нина Пандольфо также поделилась с журналистами впечатлениями о своих работах. Она сказала: «В основе идеи моей выставки не только благодарность, но и одновременно важность быть благодарным. Я хочу донести этот месседж до общества. Темная комната, которую я создала в рамках выставки, имеет свое значение. Хочу сказать, что если мы будем благодарны, то мы выявим находящееся в темноте, тени. Каждый, кто войдет в эту комнату, увидит там свой свет».

В интервью посол Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус сказал, что организация этой выставки после пандемии - это начало новой жизни, то есть преждевременная весна, пробуждение мира. «Я очень рад, что бразильский художник вызвал эти чувства. Подобно тому, как Азербайджан - Страна огней, мы тоже принесли сюда огонь своих чувств. Несмотря на то, что эта выставка носит светский характер, здесь есть нюансы Бразилии. На картинах художницы изображены представители различных рас, как в Бразилии».

Выставка «Благодарность» в Центре Гейдара Алиева продлится до 19 июня 2022 года.

Нина Пандольфо родилась в 1977 году в Бразилии. Обучавшаяся визуальной коммуникации в Государственной технической школе имени Карлоса де Кампоса, художница начала украшать улицы Сан-Паулу работами в новом стиле. За короткое время ее произведения стали неотъемлемой частью бразильского граффити-сообщества 1990-х годов, сыграв неоценимую роль в демонстрации искусства граффити в музеях и галереях.

Пандольфо участвовала в выставках не только в Бразилии, но и во многих странах мира. Ее работы экспонировались в художественных галереях европейских стран и США.

В 2007 году Пандольфо сотрудничала с известными бразильскими уличными художниками для того, чтобы раскрасить фасад и башню 800-летнего шотландского замка Кельбурн. Эта инициатива была настолько успешной, что проект был включен в список «10 лучших образцов уличного искусства» 2011 года.