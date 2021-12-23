Партнерство России и Азербайджана обеспечит мир и безопасность во всем регионе Южного Кавказа

Политика 23 декабря 2021 11:10 (UTC+04:00)
Партнерство России и Азербайджана обеспечит мир и безопасность во всем регионе Южного Кавказа

БАКУ/Trend/ - Вопросы стратегического взаимодействия Азербайджана и Российской Федерации 20 декабря обсудили участники прошедшего в Баку круглого стола на тему «Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы».

В мероприятии участвовали азербайджанские и российские парламентарии, дипломаты, руководители СМИ, а также эксперты в сфере политики, экономики и безопасности.

Открывая круглый стол, Анжелика Трапезникова, исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг», подчеркнула, что российско-азербайджанские отношения в 2021 году вышли на качественно новый уровень.

- Не будет преувеличением отметить, что 2021 год стал еще одним зримым подтверждением устойчивости и прочности наших двусторонних отношений. Россия последовательно выступает за обретение прочного мира в регионе Южного Кавказа, и успешная посредническая миссия в Карабахе является убедительным свидетельством искренности наших намерений, - констатировала А. Трапезникова.

Депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров обратил внимание участников встречи на ключевую роль России в урегулировании военного конфликта в Карабахе.

- Наши мероприятия проводятся в совершенно новой политико-экономической ситуации. После завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в регионе сложилась принципиально новая ситуация и новый формат как политической, так и военно-стратегической и экономической безопасности. Российская Федерация сыграла чрезвычайно важную роль, взяв на себя инициативу урегулирования конфликта и прекращения боевых действий, что практически привело к тому, что были спасены многие жизни. Россия вне всякого сомнения является стратегическим партнером Азербайджана, и это можно проследить по всему спектру наших взаимоотношений, будь то политические, дипломатические, экономические, гуманитарные связи, - отметил азербайджанский депутат.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров отметил важность проведения подобных экспертных встреч для развития конструктивных отношений между нашими странами:

- Формирование евразийского пространства требует выстраивания долгосрочных партнерских взаимоотношений между нашими странами. В этом смысле данный круглый стол имеет большое значение для совместного принятия решений, в том числе в сфере экономики, безопасности. Мы все видим, как тесно связаны наши страны друг с другом, как часто встречаются наши лидеры. Тесное взаимодействие идет и на уровне парламентов России и Азербайджана, и все темы, которые поднимаются сегодня на круглом столе, имеют большое значение и в нашей работе, в связи с чем мы благодарим организаторов за приглашение на эту встречу, - сказал А. Туров.

Коллегу поддержал советник посольства России в Азербайджане Андрей Маслин:

- Между нашими странами сложился новый – эффективный – формат диалога на уровне ведущих экспертов, который помогает официальным властям принимать решения. Так, буквально на днях в Баку прошла конференция «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интеграционных процессов», в которой приняли участие вице-премьеры двух стран Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев. До этого состоялось первое заседание российско-азербайджанского экспертного форума. Убежден, что сегодняшнее мероприятие также внесет свой весомый вклад в развитие отношений между нашими странами. Проведение таких встреч особенно важно накануне празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, - сказал дипломат.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде рассказал о роли, которую играет сотрудничество Азербайджана и РФ в обеспечении региональной безопасности. По его словам, во многих внешнеполитических вопросах позиции Баку и Москвы идентичны. В частности, это касается борьбы с международным терроризмом, взглядов на ситуацию в Афганистане, отношения к вопросам Косово и территориальной целостности Сербии, позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси.

По мнению посла по особым поручениям, стратегическое партнерство России и Азербайджана является гарантом стабильности в регионе.

- Благодаря этому партнерству Южный Кавказ имеет все шансы стать интегральной частью важных международных транспортных коммуникаций. Из-за пандемии, экономических санкций против Ирана, проблем с Суэцким каналом, войны в Йемене, многочисленных фактов пиратства в районе Африканского Рога и других проблем, стоимость перевозки одного контейнера из Шанхая в Европу повысилась с двух до четырнадцати тысячи долларов. На этом фоне разблокирование транспортных артерий, в частности, Зангезурского коридора, сулит отличные экономические перспективы всем участникам транспортной цепочки от Индии до Европы, - заключил П. Мирзазаде.

Доктор исторических наук, сотрудник Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Алексей Малашенко обратил внимание участников на тот факт, что в настоящее время Азербайджан представляет собой важный субъект евразийской политики.

- В региональной конфигурации Южного Кавказа Азербайджан – это самое успешное, перспективное и динамично развивающееся государство, - подчеркнул эксперт. – Вот почему стабильность в Азербайджане означает стабильность не только на Южном Кавказе, но и во всем регионе Малой Азии.

О формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии рассказал в своем выступлении Станислав Ткаченко, руководитель магистерской программы «Дипломатия» Санкт-Петербургского университета, член Валдайского клуба.

По его словам, Зангезурский коридор для России — это торговый путь с такими важными партнерами, как Иран, Турция, страны Ближнего Востока. Объем перевозок с этими государствами, куда Россия поставляет зерно и минеральные удобрения и откуда импортирует аграрную и промышленную продукцию, составляет миллионы тонн.

- Ценность Зангезурского коридора для России намного больше, чем просто стабилизирующий региональный фактор и дорога, соединяющая Россию с Арменией. Сейчас в сфере перевозок установились поистине заоблачные цены, которые будут расти и дальше. Одна из причин заключается в том, что Китай рассматривает в настоящее время закрытие или значительное сокращение объема транспортировок по Сингапурскому проливу и работает над альтернативными маршрутами в Европу, среди которых значится Зангезурский коридор. Открытие Зангезурского транспортного коридора создаст широкие финансовые перспективы для всех участников проекта, в том числе, позволит решить многие проблемы Армении, испытывающей серьезные экономические проблемы, - проанализировал ситуацию российский специалист.

На встрече также прошло обсуждение вопросов углубления промышленной кооперации, обеспечения региональной безопасности, гуманитарного сотрудничества и ряда других тем, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику.

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