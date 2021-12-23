Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева

Политика 23 декабря 2021 12:14 (UTC+04:00)
Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

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