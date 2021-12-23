Проходит совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович проводят совместную пресс-конференцию, сообщает в четверг Trend.

На пресс-конференции журналистам предоставляется информация о договоренностях, достигнутых в ходе официальных встреч глав МИД двух стран.

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