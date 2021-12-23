Азербайджанская армия в числе 40 самых сильных и боеспособных армий мира – премьер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно международным рейтингам, азербайджанская армия входит в число 40 самых сильных и боеспособных армий мира.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете "Азербайджан".

Премьер-министр отметил, что одним из направлений мудрой и дальновидной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева является усиление оборонной мощи страны.

«Инициатива по созданию в Азербайджане отвечающего современным требованиям оборонного и военно-промышленного комплекса принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву. Достижения в этой сфере сыграли важную роль в обеспечении вооружением азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне. В Азербайджане достигнуто устойчивое развитие военно-промышленного комплекса, обеспечивающего основные внутренние потребности и экспортирующего продукцию в более чем 30 стран. Если в 2003-2004 годах на расходы на оборону из госбюджета были выделены 0,9 млрд манатов, в 2020 году эта цифра достигла 3,9 млрд манатов. Из бюджета следующего года на оборону и обеспечение национальной безопасности будет направлено более 4,5 млрд манатов», - сказал Али Асадов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)