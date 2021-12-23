Владимир Норов поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ / Trend / - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
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