В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины - Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщает в четверг Trend

Байрамов отметил развитие на высоком уровне политического диалога между двумя странами.

«В ближайшее время начнут функционировать наши посольства, что еще больше расширит существующие связи. В то же время более интенсивный характер приобретут связи между министерствами иностранных дел», - отметил глава МИД Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)