Обоюдное открытие посольств Азербайджана и Боснии и Герцеговины будет способствовать развитию связей – Бисера Туркович (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решение об обоюдном открытии посольств Азербайджана и Боснии и Герцеговины будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Об этом министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович сказала в четверг на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend.

Министр отметила, что также может укрепить связи рост числа туристических поездок

«Состояние экономических связей нас не удовлетворяет, расстояние между странами не должно быть препятствием для расширения связей», - добавила Бисера Туркович.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)