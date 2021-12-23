МЧС Азербайджана усилило меры безопасности на освобожденных от оккупации территориях – министр (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:37)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана усилило меры безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится статье министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, опубликованной в газете «Азербайджан».

«В соответствии с поручениями Президента Азербайджана после блистательной Победы для обеспечения безопасности на освобожденных от оккупации территориях, своевременного предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и оперативного устранения их последствий началась организация на этих территориях работы соответствующих структур министерства», - сказал министр.

По его словам, соответствующие структуры МЧС проводят интенсивную деятельность по обеспечению безопасности работ, связанных со стремительно реализуемыми на освобожденных территориях проектами, в том числе по обеспечению противопожарной безопасности, а также безопасности в строительстве, промышленности и горнорудных работах.

Кроме того, как отметил Гейдаров, начало деятельности новых структур МЧС позволило быстро предотвращать возможные чрезвычайные ситуации, в том числе пожары на открытых территориях. Армения установила на этих территориях огромное количество мин. С учетом минной угрозы летом к тушению пожаров на открытой местности были привлечены вертолеты.

"С января 2021 года соответствующие силы МЧС активно участвуют в разминировании освобожденных территорий. Для ускорения этой работы создан дислоцирующийся в Барде механизированный полк особого назначения. В настоящее время ускоренными темпами проводится работа по комплектации полка самой современной техникой и оборудованием», - добавил глава МЧС.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)