Босния и Герцеговина готова оказать поддержку работам в Карабахе – Джейхун Байрамов (версия 2)

(первая версия в 13:32)

БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина готова оказать поддержку работам, проводимым в Карабахе.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Босния и Герцеговина поддерживала справедливую позицию Азербайджана на протяжении почти 30-летней оккупации и 44-дневной войны.

Министр отметил, что Босния и Герцеговина поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана.

«Я также проинформировал коллегу о последней ситуации, ознакомил с точкой зрения Азербайджана на постконфликтный период. Босния и Герцеговина тоже пострадала от войны. Неслучайно эта страна осудила Ходжалинский геноцид», - сказал Байрамов.

Он напомнил, что во время первой Карабахской войны без вести пропали около четырех тысяч азербайджанцев, и чрезвычайно важно сотрудничество в деле прояснения их судеб.

«Подобные гуманитарные вопросы также являются сферой сотрудничества между нашими странами. В настоящее время главными приоритетами Азербайджана являются проведение восстановительных и созидательных работ на освобожденных территориях и достойное возвращение граждан на родные земли. Босния и Герцеговина выразила готовность оказать поддержку в этой сфере», - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)