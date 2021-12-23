Отрадно, что Карабах превратился из поля боя в территорию большого строительства и восстановления - Бисера Туркович (версия 2)

(первая версия в 13:46)

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что Карабах превратился из поля боя в территорию большого строительства и восстановления.

Об этом сказала в четверг министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Trend.

Босния и Герцеговина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и ее парламент принял соответствующую резолюцию, отметила Туркович.

«Азербайджан также поддерживает территориальную целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины», - подчеркнула министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)