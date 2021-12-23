Изменена повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Изменена повестка пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет 24 декабря, сообщает в четверг Trend.

В его повестку включены следующие вопросы:

1. Решение Милли Меджлиса о назначении судей апелляционных судов Азербайджана

2. Законопроект о внесении изменения в закон "О бюджетной системе" (третье чтение)

3. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственном долге" (третье чтение)

4. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение)

5. Законопроект о внесении изменения в закон "О таможенном тарифе" (третье чтение)

6. Законопроект о внесении изменения в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в закон "О занятости населения" (третье чтение)

8. Законопроект о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях"

9. Законопроект о внесении изменения в закон "О лотереях" (второе чтение)

10. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение)

11. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (второе чтение)

12. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс (второе чтение)

13. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение)

14. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (второе чтение)

15. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение)

16. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (второе чтение)

17. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (второе чтение)

18. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (второе чтение)

19. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (второе чтение)

20. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (второе чтение)

21. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение)

22. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение)

23. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение)

24. Законопроект о внесении изменения в «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)