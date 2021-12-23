Изменена повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Изменена повестка пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет 24 декабря, сообщает в четверг Trend.
В его повестку включены следующие вопросы:
1. Решение Милли Меджлиса о назначении судей апелляционных судов Азербайджана
2. Законопроект о внесении изменения в закон "О бюджетной системе" (третье чтение)
3. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственном долге" (третье чтение)
4. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение)
5. Законопроект о внесении изменения в закон "О таможенном тарифе" (третье чтение)
6. Законопроект о внесении изменения в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение)
7. Законопроект о внесении изменения в закон "О занятости населения" (третье чтение)
8. Законопроект о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях"
9. Законопроект о внесении изменения в закон "О лотереях" (второе чтение)
10. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение)
11. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (второе чтение)
12. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс (второе чтение)
13. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение)
14. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (второе чтение)
15. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение)
16. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (второе чтение)
17. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (второе чтение)
18. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (второе чтение)
19. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (второе чтение)
20. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (второе чтение)
21. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение)
22. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение)
23. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение)
24. Законопроект о внесении изменения в «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (второе чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)