Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева

Политика 23 декабря 2021 15:47 (UTC+04:00)
Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ / Trend / - Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

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