Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева
БАКУ / Trend / - Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
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