Повышена зарплата военнослужащих СГБ

Политика 23 декабря 2021 16:23 (UTC+04:00)
Повышена зарплата военнослужащих СГБ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, не являющихся государственными служащими.

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