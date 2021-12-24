В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.

Trend представляет вниманию эти письма.

Сенатор Российской Федерации Ильяс Умаханов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея.

Во всем мире Вас воспринимают как выдающегося государственного деятеля, мужественного, мудрого и достойного продолжателя дела Вашего великого отца.

Для братского азербайджанского народа Вы являетесь признанным лидером, обеспечивающим на протяжении многих лет поступательное развитие Азербайджанской Республики, укрепление ее авторитета на международной арене. С Вашим именем навечно будет связано восстановление территориальной целостности и единства страны. Горжусь тем, что долгие годы нас связывают узы дружбы и взаимного уважения, заветы наших отцов.

В этот светлый день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, радости, дружеского общения, отличного настроения и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа. Уверен, что тесные взаимовыгодные экономические и гуманитарные связи, которые объединяют Россию и братский Азербайджан будут, развиваться и впредь.

Благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в письме.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени Координационного центра мусульман Северного Кавказ, от себя лично позвольте поздравить Вас с днем рождения.

Мы ценим большой вклад, который Вы вносите в укрепление дружбы между народами Азербайджана и Российской Федерации.

В этот торжественный и праздничный день рождения желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в Вашей ответственной работе во имя процветания Азербайджана, мира и благополучия Вам и Вашим близким.

Пусть всегда с Вами будет искренняя и всесторонняя поддержка Всевышнего!

С уважением и добрыми молитвами,

Исмаил Бердиев

председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики,



Салах-Хаджи Межиев

председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики,



Ахмед Абдуллаев

председатель Духовного управления мусульман Республики Дагестан,



Xаджимурад Гацалов

председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания,



Хазратали Дзасежев

председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики,



Султанахмед Каралаев

председатель Духовного управления мусульман Республики Калмыкия,



Аскарбий Карданов

председатель Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края,



Mухаммад Paxимов

председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края".

Координационный совет азербайджанцев Америки и организации, входящие в Совет, направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий,

От имени Координационного совета азербайджанцев Америки и организаций, входящих в Совет, искренне поздравляем Вас с 60-летним юбилеем.

Ваша плодотворная деятельность на благо Родины, деловые и личные качества, умение эффективно решать сложные вопросы по праву снискали Вам большой авторитет и глубокое уважение в родном Азербайджане и за его пределами.

Освобождение Карабаха в результате Победы в Отечественной войне, имеющей очень большое значение в истории Азербайджана, было достигнуто благодаря Вашей дальновидности, мудрому руководству и четким планам, а также Вашему мужеству, решимости, твердой вере в достижение конечной цели.

Мы высоко ценим Вашу оценку, данную деятельности азербайджанских диаспорских организаций за рубежом. Более эффективно организуя нашу деятельность в США, мы продолжим доводить до американской общественности реалии Азербайджана, еще более усилим информационную борьбу против здешней армянской диаспоры.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляем Вас с великой Победой, желаем успехов в Вашей деятельности на благо развития Азербайджана.

С юбилеем!

С глубоким уважением,

Самир Новрузов

член правления Координационного совета азербайджанцев Америки,

руководитель Азербайджано-американского интеграционного центра,



Адика Игбал

президент Азербайджанской организации дружбы,



Айтадж Гасымова

президент Североамериканской ассоциации азербайджанской молодежи,



Эсмер Гараева

председатель Азербайджанской общины штата Юта,



Эрджан Йерделенли

президент Ассоциации азербайджанцев Нью-Йорка,



Эсмира Байрамова

председатель Американского общества Флорида-Азербайджан,



Гюнель Раллис

президент Азербайджанской ассоциации Миннесоты,



Джамиля Джавадова-Шпицберг

исполнительный директор Азербайджано-американского музыкального фонда,



Мехрибан Мамедова и Фарид Мамедов

президент, вице-президент и соучредители Американо-Азербайджанского центра Мидуэста,



Миневвер Вахабова

президент Азербайджано-американской ассоциации женщин Нью-Йорка,



Наргиз Алиярова

председатель Общества национальной музыки и глобальной культуры,



Тельман Джалил

руководитель Азербайджанского культурного центра Нью-Йорка,



Тофа Эминова

президент Азербайджано-американской ассоциации культуры Флориды", - говорится в письме.

Президент Российской академии художеств, народный художник России Зураб Церетели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу Алиев!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с Вашим знаменательным юбилеем.

Блестящий дипломат и руководитель, человек высочайшей внутренней культуры, Вы вносите большой вклад в развитие Азербайджанской Республики и решение сложнейших проблем 21 века.

Мне, как художнику, особенно близки программы развития культуры и искусства Азербайджанской Республики, которым Вы оказываете мощную поддержку. Во многом Вашими усилиями был создан символ современной культуры Азербайджана - Центр имени Вашего дорогого незабвенного отца Гейдара Алиева, признанного выдающегося государственного деятеля, который был искренне расположен к культуре и деятелям искусства.

Благодарю за Ваше внимание к актуальным художественным проектам и международной деятельности членов Российской академии художеств, за поддержку совместных инициатив в укреплении культурных связей между Россией и Азербайджаном.

Искренне рад возможности засвидетельствовать свое почтение и пожелать Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, вдохновения и неизменных успехов во всех сферах Вашей неоценимой деятельности, крепкого здоровья Вам и Вашей семье, благополучия и процветания".

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Поздравляю Вас со всеми достижениями Азербайджана, в том числе с успехами, завоеванными в сфере спорта.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в жизни и деятельности", - говорится в письме.

Бывший Президент Украины Леонид Кучма направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Дорогой Ильхам Гейдарович,

Примите мои искренние поздравления с Вашим юбилеем.

Ваши 60 лет - это молодость. Я легко могу это доказать. Все знают, что независимый Азербайджан, недавно отпраздновавший тридцатилетие - молодое государство. А если 30 лет - молодость, значит, 60 - молодость вдвойне!

В этой шутке много правды. Потому что Вы действительно молоды. Об этом свидетельствуют смелость и энергия во всем, что Вы делаете.

Сил Вам, мой дорогой друг, мой дважды молодой друг. Они понадобятся Вам - и как достойному сыну Вашего отца, чтобы доделать начатое им в прошлом, и как верному сыну Вашего народа, чтобы продолжить созидать его великое будущее".

Первый Президент Республики Татарстан Российской Федерации Минтимер Шаймиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея.

Авторитетный государственный деятель, мудрый руководитель, достойный преемник своего выдающегося отца, Вы на протяжении многих лет обеспечиваете успешное развитие и процветание родного Азербайджана. Ваша воля, стратегическое мышление и многолетняя политическая закалка сегодня особенно востребованы.

Высоко ценю наши добрые отношения и искренне благодарен Вам за развитие всестороннего сотрудничества между нашими братскими республиками, у истоков которого стояли мы с Гейдаром Алиевичем.

От всей души желаю Вам долголетия и дальнейших успехов в служении во благо Азербайджана. Доброго здоровья и благополучия Вам, Вашей прекрасной супруге и всем Вашим близким", - говорится в письме.

Член Международного центра Низами Гянджеви, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Рад поздравить Вас с 60-летним юбилеем. Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в делах.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам искреннюю благодарность за большую поддержку, оказываемую Вами Международному центру Низами Гянджеви".