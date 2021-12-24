Хулуси Акар встретился с семьей шехида Отечественной войны (ФОТО) (версия 2)

изменен заголовок, добавлены подробности. первая версия опубликована 23 декабря 2021, 18:07

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с членами семьи шехида - старшего лейтенанта азербайджанской армии Валеха Мамиева, который незадолго до своей гибели пообещал главе турецкого оборонного ведомства освободить азербайджанские земли от оккупации.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Встреча с членами семьи шехида - матерью Ильхамой Мамиевой, отцом Исбатом Мамиевым, братом Вусалом Мамиевым и племянником Сабиром Мамиевым - прошла в здании минобороны Турции в Анкаре.

На встрече также присутствовали обучающиеся в вузах Турции дети шехидов Отечественной войны – Анар Ибрагимли, Шабнам Губадова, участник войны Айхан Мовсумов и посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов.

«Два года назад я встретился с Валехом на учениях и поставил перед ним задачу освободить земли, которые оставались под оккупацией 30 лет. Валех пообещал освободить азербайджанские территории. Мы стали очевидцами истории. Мужество и героизм героев, проявленные во имя Родины, народа и флага, никогда не будут забыты», - сказал Акар.

Обратившись к студентам, министр призвал их учиться еще лучше, чтобы они с помощью своих знаний могли строить будущее.

В заключение встречи Акар передал семье Валеха Мамиева фото, на котором он запечатлен вместе с их сыном.

Валех Мамиев был одним из азербайджанских военнослужащих, задействованных в совместных с Турцией тактических учениях сухопутных войск и ВВС с боевыми стрельбами, которые прошли 13 августа 2020 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)