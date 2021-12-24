Началось пленарное заседание парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
На заседании будут обсуждены следующие вопросы:
1. Проект решения Милли Меджлиса о назначении судей апелляционных судов Азербайджана.
2. Законопроект о внесении изменения в закон "О бюджетной системе" (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственном долге" (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменения в закон "О таможенных тарифах" (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменения в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменения в закон "О занятости" (третье чтение).
8. Законопроект о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях".
9. Законопроект о внесении изменения в закон "О лотереях" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (второе чтение).
15. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).
16. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (второе чтение).
17. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (второе чтение).
18. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (второе чтение).
19. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (второе чтение).
20. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (второе чтение).
21. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).
22. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение).
23. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение).
24. Законопроект о внесении изменения в «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (второе чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)