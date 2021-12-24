БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. Проект решения Милли Меджлиса о назначении судей апелляционных судов Азербайджана.

2. Законопроект о внесении изменения в закон "О бюджетной системе" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственном долге" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменения в закон "О таможенных тарифах" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменения в закон "О занятости" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях".

9. Законопроект о внесении изменения в закон "О лотереях" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение).

24. Законопроект о внесении изменения в «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)