Депутаты парламента Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает в пятницу Trend.

Спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что сегодняшнее заседание Милли Меджлиса приходится на знаменательную дату - день рождения Президента Ильхама Алиева.

Она подчеркнула, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева, продолжающего политический курс великого лидера Гейдара Алиева, добился больших успехов.

«Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан известен в мире как пространство политической стабильности, глобальных инициатив и толерантности. Азербайджан добился успешного и динамичного экономического развития. Вследствие платформ сотрудничества, созданных благодаря лидерским качествам и напряженным усилиям Президента Ильхама Алиева, возросли инвестиции, вкладываемые в регион. Проводимые сегодня реформы обеспечивают устойчивое и уверенное развитие Азербайджана. Благодаря Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву Азербайджан, одержав историческую Победу, освободил от оккупации свои земли», - сказала Гафарова.

Спикер парламента поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения и отметила, что от имени депутатов подготовлено поздравительное письмо в адрес главы государства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)