Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева настолько высок, он настолько уважаем в мире, что уже на уровне Европы стоит на страже справедливости.

Об этом народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу сказал в интервью в документальном фильме «Дорогой Президент» информационного агентства Trend.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев долгие годы, подобно ювелиру, шаг за шагом ковал Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

«В результате была обретена блестящая Победа, невиданная в истории Азербайджана Победа. Сегодня мы можем ходить с гордо поднятой головой. Мы - страна-победитель, народ-победитель, и все это благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Невозможно передать эти чувства словами. Потому что Президент Азербайджана проделал титаническую работу, возвысил свой народ до вершины. Освободив от оккупации земли страны, он сделал большой подарок и себе в преддверии 60-летнего юбилея, и всему нашему народу, и мне лично.

Обретена Победа, аналогов которой нет в мире. Эта Победа была одержана благодаря воле Президента, он является ее автором. Я, возможно, единственный человек, который дважды побывал в Карабахе, в Шуше в период оккупации. Каждый раз, уезжая оттуда со слезами на глазах, мы вопрошали «Когда мы сюда вернемся?». Очень интересно, что в ходе наших встреч я всегда спрашивал у Президента Ильхама Алиева, когда мы вернемся в Шушу, и он всегда с уверенностью говорил, что обязательно вернемся», - сказал Полад Бюльбюльоглу.

(Перевод: Кямаля Сеидова)