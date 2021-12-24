В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры - Эмин Гусейнов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры.

Об этом на научно-практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа» сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

«В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила свои территории, находившиеся под оккупацией на протяжении почти 30 лет. Эта победа отражает региональную безопасность, новые возможности, перспективы развития отдельных стран и региона в целом. На территориях, которые около 30 лет находились под оккупацией, были совершены беспрецедентные разрушения и этнические чистки, экологии и природным ресурсам нанесен серьезный ущерб. То же самое можно сказать и об уровне минирования этих территорий и числе неразорвавшихся боеприпасов на них, что также не имеет аналогов в мировой истории», - подчеркнул Гусейнов.

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