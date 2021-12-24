Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Кремля, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 60-летия.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.

Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье».