Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Кремля, в поздравлении говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 60-летия.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.
Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье».