БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на научно - практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа», сообщает Trend.

«На сегодняшний день в наш фонд перечислены крупные средства для возрождения Карабаха. Разрушение инфраструктуры, социальных объектов привело к негативным последствиям. Сейчас мы создаем абсолютно новые города и села, и наши технологии будут способствовать восстановлению территорий таким образом, что мы внесем вклад и в защиту окружающей среды. Новые стандарты, «зеленые» технологии сформируют новую модель будущего Азербайджана», – сказал Гаджиев.

Глава правления отметил, что основная миссия Фонда возрождения Карабаха заключается в финансовой поддержке развития регионов, эффективном финансировании проектов, правильном управлении денежными средствами на его балансе.

«Мы готовы оказать необходимую помощь развитию освобожденных территорий не только в области восстановления и создания новых инфраструктурных объектов, но и в сфере защиты окружающей среды. Цель фонда - служить исключительно целям финансирования проектов в Карабахе и предоставления необходимых финансовых ресурсов. Для восстановления лесных массивов при финансовой поддержке нашего фонда в Зангилане будут посажены 30 тысяч деревьев. Подобные работы будут проделаны и на других освобожденных территориях. Уверен, что мы создадим экологически чистый и безопасный Карабах», - отметил Гаджиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)