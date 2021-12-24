Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ/Trend/ - 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу нашего государства с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента России за проявленное внимание и поздравление.
Отметив успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве азербайджано-российских дружеских отношений во всех сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением говорилось о сочинской встрече, были обсуждены вопросы, связанные с перспективами нашего сотрудничества.
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