Личный состав СГБ Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем
БАКУ /Trend/ - Личный состав Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.
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