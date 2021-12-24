Герман Захарьяев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня его рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени горско-еврейской общины России и от Благотворительного фонда СТМЭГИ примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего юбилея.

Вы - признанный лидер нации, сделавший беспрецедентно много для развития Азербайджана как динамичного современного государства, которое по праву может гордиться своими достижениями в экономике и социальной сфере, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене.

Проводимые Вами мудрая национальная политика, курс на развитие толерантности и мультикультурализма высоко ценятся нашими соплеменниками, живущими в Азербайджане, переехавшими в Израиль, а также всем глобальным еврейским сообществом. Еврейский народ в Азербайджане никогда не подвергался преследованиям, оскорблениям, унижениям и антисемитским гонениям. Официальный Баку многократно осуждал проявления антисемитизма в других странах, поэтому Азербайджан сегодня на деле является подлинным образцом гармоничного содружества и партнерства представителей различных этносов и конфессий для всего мирового сообщества.

Мы видим и ценим огромное уважение, которое Вы испытываете к еврейской общине. При Вашей поддержке построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Кавказе, открылся Музей истории и культуры горских евреев в Красной Слободе - уникальное просветительское учреждение, посвященное сохранению и изучению культуры и языка горско-еврейского этноса.

Сегодня выходцы из Азербайджана, живущие в Израиле, активно способствуют формированию экономического, гуманитарного и даже геополитического партнерства между двумя странами. В драматический момент, когда Азербайджан отстаивал на поле боя свою территориальную целостность, Израиль оказал поддержку своему союзнику на Южном Кавказе, и благодаря этому связи двух государств еще более укрепились за последний год.

Невозможно переоценить, уважаемый Ильхам Гейдарович, всех Ваших заслуг на высоком посту лидера Азербайджанской Республики. Все, кто Вас знает, неизменно отмечают, что Вы - дальновидный государственный деятель, мудрый руководитель, человек, искренне преданный своему делу и всей душой радеющий за благополучие граждан своей страны.

Позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, преданных соратников и верных друзей в Вашем благородном труде.

Пусть наступающий год будет для Вас и для всего Азербайджана удачным, наполненным яркими событиями, новыми добрыми делами и достижениями!», - говорится в поздравлении.