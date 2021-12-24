Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Касым-Жомарт Токаев передал Президенту Азербайджана поздравления по случаю юбилея, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном и впредь будут развиваться и укрепляться в различных сферах.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах связей двух стран.