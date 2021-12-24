Садыр Жапаров позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Политика 24 декабря 2021 13:31 (UTC+04:00)
Садыр Жапаров позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Кыргызстана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-кыргызских двусторонних дружественных отношений, высказали уверенность в дальнейшем укреплении наших связей, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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