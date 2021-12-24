Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности и толерантности - Сахиба Гафарова

Политика 24 декабря 2021 17:05 (UTC+04:00)
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности и толерантности - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев, еще будучи первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса, руководителем азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заместителем председателя ПАСЕ, президентом Национального олимпийского комитета, первым заместителем председателя партии "Ени Азербайджан", всегда служил возрождению, прогрессу Родины и национальным интересам. Именно эта неизменная позиция составляет основу высокого доверия народа к Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, с первого дня своей деятельности на высшем государственном посту Президент Ильхам Алиев, заявивший о своей приверженности политике великого лидера Гейдара Алиева, завоевал для страны большие победы.

Спикер также отметила, что Президент Ильхам Алиев как председатель партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), придерживаясь политической линии великого лидера, превратил ПЕА в самую сильную политическую организацию в стране и регионе.

"Сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности, прогресса, глобальных инициатив и толерантности. Благодаря независимому политическому курсу главы государства, основанному на национальных интересах и взаимном доверии, Азербайджан, завоевав большой авторитет, признан в мире надежным партнером", - сказала Гафарова.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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