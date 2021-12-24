Личный состав СГБ Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Личный состав Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.

"Сердечно поздравляем Вас со знаменательным днем – 60-летним юбилеем. Азербайджан, созданный общенациональным лидером азербайджанского народа, великой личностью Гейдаром Алиевым, завоевавший большой авторитет благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике и ставший лидирующей страной Южного Кавказа, непрерывно развивается и укрепляется.

Успехи и победы Азербайджана во всех сферах стали возможны благодаря Вашей безальтернативной стратегии, неустанной деятельности и напряженного труда во имя прогресса страны. Успешно проводимый политический курс, Ваша принципиальная позиция сделали Азербайджан страной, признанной в мире в качестве надежного партнера, сильной экономики, пространства стабильности и безопасности.

Историческая победа, завоеванная под Вашим руководством в 44-дневной Отечественной войне, золотыми буквами вписала Ваше имя в историю азербайджанского народа. Социальные реформы, проводимые Вами как главой государства, который живет заботами народа, уверенные шаги, предпринимаемые по повышению благосостояния граждан, усиливают неиссякаемую всенародную любовь к Вам. Проекты, реализуемые в рамках широкомасштабных восстановительных и созидательных работ на освобожденных территориях, вызывают чувство безграничной гордости у каждого гражданина", - говорится в поздравлении.

Личный состав СГБ Азербайджана пожелал главе государства крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в работе во имя светлого будущего Родины.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)