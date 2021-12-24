Зафиксированные в заявлениях по Карабаху договоренности в целом выполняются – МИД России
БАКУ/Trend/ - Зафиксированные в заявлениях по Карабаху договоренности в целом выполняются. Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
«За каждым днем, прошедшем с момента заключения договоренности стоит колоссальный труд. Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации всех положений. Эксперты, дипломаты, представители ведомств работают каждый день исходя из тех установок, которые им дают руководства государств и тех документов, которые совместно принимаются», - сказала она.
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