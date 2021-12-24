Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев побывали в поселке Гадрут Ходжавендского района, приняли участие в открытии здесь воинской части.

Как сообщает Trend, победоносный Верховный главнокомандующий вручил воинской части боевое знамя.

Затем глава государства, первая леди и их сын ознакомились с учебным центром и понаблюдали за учебной деятельностью.