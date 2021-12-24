Председатель правления Total Energies поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Председатель правления и генеральный исполнительный директор компании Total Energies Патрик Пуянне направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 60-летнего юбилея.
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